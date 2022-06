“Ora si fa sul serio”. Alessia Marcuzzi, la notizia è stata confermata. E lei ha già avvisato tutti (Di martedì 28 giugno 2022) Alessia Marcuzzi, nuovo programma in Rai: adesso è davvero ufficiale. Ne abbiamo parlato per diverso tempo nelle settimane precedenti e ormai si dava quasi per scontato il suo approdo nella televisione pubblica italiana. E ora è anche arrivata la conferma definitiva col nome della sua trasmissione, la collocazione e con la data di inizio della stessa. Per due anni non ha lavorato e si è goduta sicuramente un po’ di riposo, ma adesso è pronta a mettersi nuovamente in mostra nel piccolo schermo. Alessia Marcuzzi, nuovo programma in Rai confermato al 100%. Stefano Coletta in passato ha affermato, in riferimento ad Alessia Marcuzzi: “La Marcuzzi l’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando intanto per conoscerci, e intanto lavoriamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 giugno 2022), nuovo programma in Rai: adesso è davvero ufficiale. Ne abbiamo parlato per diverso tempo nelle settimane precedenti e ormai si dava quasi per scontato il suo approdo nella televisione pubblica italiana. E ora è anche arrivata la conferma definitiva col nome della sua trasmissione, la collocazione e con la data di inizio della stessa. Per due anni non ha lavorato e si è goduta sicuramente un po’ di riposo, ma adesso è pronta a mettersi nuovamente in mostra nel piccolo schermo., nuovo programma in Rai confermato al 100%. Stefano Coletta in passato ha affermato, in riferimento ad: “Lal’ho incontrata più volte, è vero che è nato un dialogo fitto. Stiamo lavorando intanto per conoscerci, e intanto lavoriamo ...

Pubblicità

riotta : La guerra arriva in Bielorussia. La escalation di #Putin non si esaurisce e la guerra si allarga. Il negoziato e la… - RaiNews : E' il più giovane esopianeta con un'orbita ultra breve. Scoperto nel 2020, viene ora descritto nei dettagli grazie… - mauromunafo : Indovinate quale politico dice sempre “Italiani hanno cose più importanti a cui pensare ora” quando si parla di leg… - Cucciolina96251 : RT @MartinSa1988: ?????? #Milan - Ora idoneità sportiva per #Origi prima della firma sul contratto @calciomercatoit @MilanLiveIT https://t.co… - GIUSPEDU : RT @MilanLiveIT: Concluse le visite mediche ?? Ora idoneità e firma sul contratto ?????? #Origi -