Milleri e Bardin | chi sono i manager eredi di Del Vecchio

(Di martedì 28 giugno 2022) Il fondatore di Luxottica Leonardo Delè scomparso nella giornata di ieri, all’età di 87 anni. L’imprenditore aveva da tempo progettato gli anni a venire senza di lui, affidandoli alle mani di due timonieri esperti: Francescoe Romolo. Come sottolinea Il Messaggero, il primo si può considerare l’erede imprenditoriale di Del, Calcio e Finanza.

Il Cda è composto da Mario Notari, Romolo, Aloyse May e Giovanni Giallombardo a cui si aggiungeràche sarà anche Ceo. Lo statuto prevede che i 5 amministratori della holding siano ...... a fianco Mario Notari, Romolo, Aloyse May e Giovanni Giallombardo. Probabile chedebba però lasciare la guida di Essilux. E sulle sue prossime mosse sul fronte di Piazzetta Cuccia ...L’imprenditore aveva da tempo progettato gli anni a venire senza di lui, affidandoli alle mani di due timonieri esperti: Francesco Milleri e Romolo Bardin. Come sottolinea Il Messaggero, il primo si ...Ogni discendente avrà il 12,5% della holding di famiglia, mentre l'attuale compagna Nicoletta Zampillo ne avrà un quarto ...