Maxi truffa Superbonus, coinvolte oltre 140 persone: riceveva crediti anche un detenuto (Di martedì 28 giugno 2022) Sequestrati oltre 772 milioni di euro. I soggetti sono per la maggior parte percettori del Reddito di cittadinanza residenti nella provincia di Napoli e Caserta, ma figurano anche parcheggiatori abusivi e fiancheggiatori della camorra

