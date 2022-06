Maxi rissa con feriti in un locale di Sala Consilina, sospesa la licenza (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A seguito di una Maxi-rissa scoppiata, nella notte del 18 giugno scorso, nel parcheggio di un locale di Sala Consilina, ad opera di tre gruppi di giovani, durante la quale sono rimaste ferite 2 persone colpite da bottiglia di vetro, la Polizia di Stato, su segnalazione della stazione Carabinieri di Sala Consilina, ha espletato approfondimenti amministrativi in ordine al locale teatro dell’episodio. All’esito degli accertamenti, il Questore della provincia di Salerno, dott. Giancarlo Conticchio, ha firmato il provvedimento di sospensione, per 7 giorni, della licenza ex art. 100 Tulps, che rappresenta un provvedimento cautelare volto ad eliminare, in via preventiva, possibili fonti di pericolo per la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – A seguito di unascoppiata, nella notte del 18 giugno scorso, nel parcheggio di undi, ad opera di tre gruppi di giovani, durante la quale sono rimaste ferite 2 persone colpite da bottiglia di vetro, la Polizia di Stato, su segnalazione della stazione Carabinieri di, ha espletato approfondimenti amministrativi in ordine alteatro dell’episodio. All’esito degli accertamenti, il Questore della provincia di Salerno, dott. Giancarlo Conticchio, ha firmato il provvedimento di sospensione, per 7 giorni, dellaex art. 100 Tulps, che rappresenta un provvedimento cautelare volto ad eliminare, in via preventiva, possibili fonti di pericolo per la ...

