Malinovskyi | testa e cuore sempre in Ucraina | sui social la foto di un cratere in uno stadio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 giugno 2022) All’alba del 24 febbraio scorso la Russia iniziava la sua offensiva in. Qualche ora dopo, alloKaraiskakis di Atene, è in programma il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e Gian Piero Gasperini si avvicina a Ruslan: “Te la senti di giocare?”. La risposta del centrocampista ucraino è affermativa: segnerà una fantastica doppietta in tre minuti, tra il 66? e il 69?, mostrando su una maglietta la scritta “No war in Ukraine” che farà il giro del mondo. Una giornata emotivamente turbolenta per il numero 18 nerazzurro, che da quel momento in poi si è speso in prima persona, insieme alla moglie Roksana, per aiutare il suo popolo. E non serve riavvolgere di troppo il nastro per trovare l’ultima iniziativa, che risale a poco più di una settimana fa: una serata benefica da “Ai Colli Di Bergamo Golf”, con ...