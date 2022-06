Lorenzo Insigne a Toronto: 'Non sono qui per i soldi, ma per i miei figli'. E sfodera il suo inglese (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo tanti anni a Napoli, anche da capitano, Lorenzo Insigne si presenta a Toronto, dove a 31 anni inizierà una nuova carriera nel Toronto Fc. E ci tiene subito a sottolineare: 'Non sono qui per i ... Leggi su leggo (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo tanti anni a Napoli, anche da capitano,si presenta a, dove a 31 anni inizierà una nuova carriera nelFc. E ci tiene subito a sottolineare: 'Nonqui per i ...

Pubblicità

S_K_MOORE : Benvenuto a Toronto Lorenzo Insigne ???? @FabrizioRomano @DiMarzio @TorontoFC - TweetNotizie : Lorenzo Insigne a Toronto: «Non sono qui per i soldi, ma per i miei figli». E sfodera il suo inglese - therealDonera : Lorenzo insigne si è rifatto i denti - CalcioTotale14 : Un estratto della videochiamata tra Lorenzo #Insigne e nonna #Luisina. Una sorpresa meravigliosa dell'ex capitano d… - erosazzurro : Alle parole di Lorenzo #insigne credo, Toronto come qualità di vita è ottima, non prendiamoci in giro, hai fatto be… -