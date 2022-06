LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: a breve la finale dai 3 metri, alle 19.00 tocca a Sargent Larsen/Timbretti Gugiu (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 15.45: Riprendiamo la DIRETTA della terza giornata dei Mondiali di Tuffi. Tra poco ci sarà la finale dell’individuale maschile dai tre metri. 11.20: Appuntamento alle 16.00 con la finale dell’individuale maschile dai 3 metri. 11.17: La Cina domina l’eliminatoria, vincendo con 452.25. Seconda l’Ucraina con 393.00 e poi la Gran Bretagna con 379.26. Italia sesta con 357.00 dopo una gara molto solida. L’obiettivo in finale sarà migliorarsi, magari sfruttando anche qualche passaggio a vuoto altrui. 11.16. I brasiliani restano dietro alla ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 15.45: Riprendiamo ladella terza giornata deidi. Tra poco ci sarà ladell’individuale maschile dai tre. 11.20: Appuntamento16.00 con ladell’individuale maschile dai 3. 11.17: La Cina domina l’eliminatoria, vincendo con 452.25. Seconda l’Ucraina con 393.00 e poi la Gran Bretagna con 379.26. Italia sesta con 357.00 dopo una gara molto solida. L’obiettivo insarà migliorarsi, magari sfruttando anche qualche passaggio a vuoto altrui. 11.16. I brasiliani restano dietro alla ...

