L’Isola dei Famosi 2022 | vince Nicolas Vaporidis ma la sorpresa è il secondo classificato

(Di martedì 28 giugno 2022)è il vincitore dedei: l’annuncio è arrivato nella notte fra il 27 e il 28 giugno, in diretta dall’Honduras, dove l’attore e gli altri naufraghi finalisti si sono contesi l’ambito premio in palio. La rivelazione però non è stata poi così tanto sorprendente: che il romano potesse portare a casa la vittoria finale del reality Mediaset lo si era iniziato a comprendere da molto tempo, specie dopo i ritiri per motivi di salute e contrattuali degli altri due reali favoriti alla vittoria: Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni (il figlio di Carmen Di Pietro). Quello che però lascia più sorpresi sono i piazzamenti sul podio degli altri concorrenti rimasti su Playa Palapa nel corso di quest’ultimo appuntamento. Grazie ad una fortunata prova di resistenza, infatti, si è ...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - nocchi_rita : RT @Viperissima_: Ilary: 'Comunque il premio è il più brutto nella storia dell'#isola dei famosi' L'ha detto. - nocchi_rita : RT @trash_italiano: ?? Nicolas Vaporidis vince l'#Isola dei Famosi 2022 ?? - 4everRiccardo : RT @MedInfinityIT: Nicolas vince l'#Isola dei famosi! ???????? -

A vincereFamosi , dopo un'edizione lunghissima e impegnativa è Nicolas Vaporidis. "non è una rivincita, è stata una sfida, un'esperienza che se non avessi fatto mi sarei pentito. ......finale dell'Famosi 2022 tutti i naufraghi hanno ricevuto una sorpresa speciale. Per Mercedez in collegamento c'era la mamma Eva Henger con cui da tempo non ha un buon rapporto. Eva tra'...