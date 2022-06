Johnson: “Non arriveremo a una guerra con la Russia”. Macron: “Spero la guerra finisca entro fine anno” (Di martedì 28 giugno 2022) Ovviamente, visto anche il buon esito del vertice, oltre Draghi, a turno i vari leader partecipanti al G7 appena terminato nelle Alpi bavaresi, si sono succeduti davanti alla stampa per commentarne i contenuti. Macron: “Auspico che la conclusione della guerra possa essere alla fine dell’anno ma con la certezza che la Russia non vinca” Dal canto suo il presidente francese, Emmanuel Macron, entrando subito nella realtà del conflitto ucraino ha esordito affermando che, purtroppo, “Nessuno pensa ad una fine guerra nelle prossime settimane o mesi. Quando il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky parla di questo obiettivo di fine anno per la fine della ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 giugno 2022) Ovviamente, visto anche il buon esito del vertice, oltre Draghi, a turno i vari leader partecipanti al G7 appena terminato nelle Alpi bavaresi, si sono succeduti davanti alla stampa per commentarne i contenuti.: “Auspico che la conclusione dellapossa essere alladell’ma con la certezza che lanon vinca” Dal canto suo il presidente francese, Emmanuel, entrando subito nella realtà del conflitto ucraino ha esordito affermando che, purtroppo, “Nessuno pensa ad unanelle prossime settimane o mesi. Quando il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky parla di questo obiettivo diper ladella ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La Scozia chiederà un nuovo referendum per l’indipendenza da Londra: l’annuncio della premier. Johnson: “Non è temp… - pl1952 : Ucraina, la guerra in diretta. Johnson: 'Turchia non ritirerà veto su Finlandia e Svezia', la Nato ora trema… - rob_arci : RT @RaiNews: “La questione dell'indipendenza va risolta democraticamente. Non accetterò mai che la democrazia scozzese sia ostaggio di Bori… - RaiNews : “La questione dell'indipendenza va risolta democraticamente. Non accetterò mai che la democrazia scozzese sia ostag… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: La Scozia chiederà un nuovo referendum per l’indipendenza da Londra: l’annuncio della premier. Johnson: “Non è tempo d… -