Inter, per Calhanoglu titolarità a rischio: c'è Mkhitaryan ad insidiarlo

Hakan Calhanoglu insidiato da Mkhitaryan La titolarità acquista durante la passata stagione per Hakan Calhanoglu non è più così al sicuro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco deve guardarsi le spalle dall'arrivo all'Inter di Henrik Mkhitaryan. "La posizione di partenza di Mkhitaryan sarà quella nella quale giostra Calhanoglu. Il turco non è più intoccabile. Vecchia regola del calcio: la concorrenza stimola, non è (quasi) mai un problema. È seguendo questa logica che l'Inter sta costruendo la squadra della prossima stagione, che vale ancor di più alla vigilia di un torneo anomalo dal punto di vista del calendario". "Calhanoglu è stato un protagonista eccellente della ...

