Gli Usa chiedono agli alleati una posizione chiara sulla Cina, mentre per la Ue la priorità è l'Ucraina (Di martedì 28 giugno 2022) Alla Nato sono tutti d'accordo sul fatto che la Russia sia una minaccia, tanto che la decisione di costituire una nuova forza di intervento rapido in Europa, aumentando il numero di truppe in prontezza a oltre 300.000 unità, è stata approvata. Altro non si può dire riguardo la Cina, potenza militare che alcuni paesi dell'Unione non considerano un avversario. Con i problemi di Taiwan e l'espansionismo nel Pacifico, gli Stati Uniti vorrebbero espandere il loro sistema di alleanze, ma è difficile stabilire una nuova Nato in Asia: la cultura, la storia, i valori e altri fattori dei paesi dell'area asiatico-pacifica rendono difficile ignorare l'influenza cinese. Inoltre, Pechino persegue una politica estera indipendente di cooperazione vantaggiosa per tante nazioni e, con l'aumento degli scambi commerciali con l'Europa degli ultimi anni, era migliorata anche la percezione ...

