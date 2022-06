F1, Mario Isola: “Silverstone una delle piste più impegnative dell’anno per gli pneumatici” (Di martedì 28 giugno 2022) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del weekend di Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul veloce tracciato inglese uno dei fattori principali è legato alla gestione degli pneumatici, costretti a sopportare un enorme dispendio di energia. Per questo motivo Pirelli ha optato per la combinazione di mescole più dura a disposizione, quindi dalla C1 alla C3. “Il Gran Premio di Gran Bretagna è stato il luogo in cui l’anno scorso è stata presentata la nuova show car per la stagione 2022, per evidenziare la direzione futura dello sport che abbiamo intrapreso a partire da questa stagione“, dice Mario Isola. “Gli ultimi regolamenti aerodinamici sono stati concepiti per consentire ai piloti di seguirsi più da vicino e ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista del weekend di, sede del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul veloce tracciato inglese uno dei fattori principali è legato alla gestione degli, costretti a sopportare un enorme dispendio di energia. Per questo motivo Pirelli ha optato per la combinazione di mescole più dura a disposizione, quindi dalla C1 alla C3. “Il Gran Premio di Gran Bretagna è stato il luogo in cui l’anno scorso è stata presentata la nuova show car per la stagione 2022, per evidenziare la direzione futura dello sport che abbiamo intrapreso a partire da questa stagione“, dice. “Gli ultimi regolamenti aerodinamici sono stati concepiti per consentire ai piloti di seguirsi più da vicino e ...

