F. Romano pubblica: Settimana importante per l’Ajax. Avranno luogo nuovi colloqui diretti per Steven Bergwijn un… (Di martedì 28 giugno 2022) Settimana importante per l’Ajax. nuovi colloqui diretti Avranno luogo per Steven Bergwijn come obiettivo principale, lavori in corso per ingaggiarlo con il Tottenham ora aperto alla vendita. L’affare di Owen Wijndal si avvicina. #Ajax nuovi approcci previsti anche per Antony & Lisandro Martinez. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 27 giugno 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022)perpercome obiettivo principale, lavori in corso per ingaggiarlo con il Tottenham ora aperto alla vendita. L’affare di Owen Wijndal si avvicina. #Ajaxapprocci previsti anche per Antony & Lisandro Martinez. — Fabrizio(@Fabrizio) 27 giugno 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

zazoomblog : F. Romano pubblica: Il Paris Saint-Germain è fiducioso di risolvere la situazione di Galtier con l’OGC Nice… -… - saimon83ful : @DiMarzio Marotta che chiama di Marzio per mettere in giro sta cazzata... E di Marzio che chiama Fabrizio Romano pe… - fabiola52862514 : @zona_bianca @Briatore Di sanità pubblica è meglio che fai silenzio Romano ipocrita come tutti i PD. - Arturo_Parisi : RT @antoniospadaro: Anche L’Osservatore Romano pubblica integralmente la conversazione di #PapaFrancesco con i direttori delle riviste dei… - zazoomblog : F. Romano pubblica: Ufficiale confermato. Il Benfica ha firmato David Neres a titolo definitivo dallo Sh… - #Romano… -