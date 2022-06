Esploso colpo d’arma da fuoco in una strada di Posillipo (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera verso le 22.30 i carabinieri della stazione di Posillipo sono intervenuti a via Camillo Cucca, a Napoli, per una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sul manto stradale è stata rinvenuta un’ogiva deformata. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli e della stazione di Posillipo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera verso le 22.30 i carabinieri della stazione disono intervenuti a via Camillo Cucca, a Napoli, per una segnalazione di esplosione di colpida. Sul mantole è stata rinvenuta un’ogiva deformata. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli e della stazione di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** Esploso colpo d'arma da fuoco in una strada di Posillipo ** - Divorziata : RT @SkyTG24: Napoli, esploso colpo d'arma da fuoco nel quartiere Posillipo - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Napoli, esploso colpo d'arma da fuoco nel quartiere Posillipo - SkyTG24 : Napoli, esploso colpo d'arma da fuoco nel quartiere Posillipo - iammmartina_ : La prossima volta che mi viene in mente di fare un esploso assonometrico non richiesto qualcuno mi tiri un colpo in… -