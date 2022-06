Ecco i numeri che smontano la "vittoria" di Letta & Co. (Di martedì 28 giugno 2022) Letta canta vittoria ma i dati complessivi delle amministrative raccontano un'altra storia. E anche i sondaggisti smontano il segretario Dem: "Ha fatto finta di vincere" Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022)cantama i dati complessivi delle amministrative raccontano un'altra storia. E anche i sondaggistiil segretario Dem: "Ha fatto finta di vincere"

Pubblicità

NicolaPorro : #Repubblica oggi scrive “Il Pd di Letta vince a valanga”. Non è vero e ve lo dimostro numeri alla mano ?? - wbfe : RT @FrancoFrrfrn: Ecco i numeri che smontano la 'vittoria' di Letta & Co. - gianvitosibilio : RT @FrancoFrrfrn: Ecco i numeri che smontano la 'vittoria' di Letta & Co. - FrancoFrrfrn : Ecco i numeri che smontano la 'vittoria' di Letta & Co. - MaremmaOggi : Il tasso di contagiosità è salito al 35%: ecco tutti i numeri comune per comune -