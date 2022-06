Covid | 83 555 contagi | 69 le vittime Tasso all' 11 | 6%

Pubblicità

LaNotifica : Covid, 83.555 nuovi positivi, 69 vittime nelle ultime 24 ore - fattoquotidiano : COVID: il bollettino di oggi 83.555 nuovi casi e 69 morti #ultimora - QSanit : #Covid. Oggi 83.555 nuovi casi e 69 decessi. Boom tamponi: sono 717 mila e tasso positività scende all’11,6%. Nell’… - AntonioBonaser2 : RT @RaiNews: #Covid in Italia: 83.555 nuovi casi e 69 morti nelle ultime 24 ore - toscanamedianew : Covid, positivi altri 83.555 italiani, 69 decessi -

di Chiara Barison I dati di martedì 28 giugno. Il tasso di positività è al 11,6% con 717.400 tamponi. Ricoveri: +162. Terapie intensive: +3 Sono 83.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 24.747, qui il bollettino). Sale così ad almeno 18.343.422 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e ...il trend dei nuovi casi giornalieri positivi al SARS - CoV - 2 in Italia (foto Gimbe) Roma, 28 giugno 2022 - Sono 83.i nuovi casiregistrati oggi in Italia (qui il bollettino del 27 giugno ). Secondo i dati del ministero della Salute i morti sono invece 69. Boom di nuove positività alnel nostro ...AGI - In netta salita la curva epidemica in Italia con un vero e proprio 'boom' di contagi: sono 83.555 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 24.747 di lunedì ma soprattutto contro i 62.704 ...In Italia ci sono 83.555 nuovi casi di coronavirus a fronte di 717.400 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 24.747 con 100.959 test). Gli ingressi giornalieri in terapi ...