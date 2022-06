C’erano una volta i martinitt, Leonardo Del Vecchio e gli orfani di Milano (Di martedì 28 giugno 2022) Chi a Milano ci è nato e cresciuto conoscerà sicuramente la storia dei martinitt, i bambini orfani accolti dall’omonima istituzione. Gli altri, invece, avranno sentito parlare di quell’orfanotrofio situato tra via Manzoni e via Morone perché legato indissolubilmente alla figura di alcuni degli uomini più influenti del nostro Paese come Angelo Rizzoli, fondatore dell’omonima casa editrice, e Leonardo del Vecchio, padre di Luxottica. Istituito da San Gerolamo Emiliani nel 1533, l’orfanotrofio è stato casa e rifugio di tantissimi bambini negli anni, quelli ribattezzati martinitt in riferimento all’oratorio di San Martino situato nei pressi dell’istituzione. Non erano soli però, insieme a loro C’erano anche bambine e ragazze chiamate Stellin (stelline). A tutti loro, nel ... Leggi su dilei (Di martedì 28 giugno 2022) Chi aci è nato e cresciuto conoscerà sicuramente la storia dei, i bambiniaccolti dall’omonima istituzione. Gli altri, invece, avranno sentito parlare di quell’orfanotrofio situato tra via Manzoni e via Morone perché legato indissolubilmente alla figura di alcuni degli uomini più influenti del nostro Paese come Angelo Rizzoli, fondatore dell’omonima casa editrice, edel, padre di Luxottica. Istituito da San Gerolamo Emiliani nel 1533, l’orfanotrofio è stato casa e rifugio di tantissimi bambini negli anni, quelli ribattezzatiin riferimento all’oratorio di San Martino situato nei pressi dell’istituzione. Non erano soli però, insieme a loroanche bambine e ragazze chiamate Stellin (stelline). A tutti loro, nel ...

