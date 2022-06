Bonus 200 euro, Inps pubblica una circolare: novità e servizio on line per presentare la domanda (Di martedì 28 giugno 2022) Bonus 200 euro: ci sono delle importanti novità pubblicate e chiarite dall’Inps. Da oggi, 28 giugno 2022, è attivo il servizio on line per presentare la domanda e chiedere l’una tantum di 200 euro previsti per alcune categorie. Bonus 200 euro, Inps pubblica una circolare: novità L’Inps ha pubblicato una circolare in merito al Bonus di 200 euro. La circolare n. 73 del 24 giugno 2022 dell’Inps fornisce chiarimenti ai tanti dubbi emersi negli ultimi tempi. La principale novità è che la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 giugno 2022)200: ci sono delle importantite e chiarite dall’. Da oggi, 28 giugno 2022, è attivo ilonperlae chiedere l’una tantum di 200previsti per alcune categorie.200unaL’hato unain merito aldi 200. Lan. 73 del 24 giugno 2022 dell’fornisce chiarimenti ai tanti dubbi emersi negli ultimi tempi. La principaleè che la ...

webnewsit : Bonus 200€, l’Inps apre il servizio on line: ecco come presentare la domanda - infoitinterno : Bonus 200 euro, la conferma dell'Inps: dovrà essere restituito, ecco da chi - wam_the : Bonus 200 euro a rischio, fate presto o loro lo perderanno! - gigibeltrame : Bonus 200€, l’Inps apre il servizio on line: ecco come presentare la domanda #digilosofia - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bonus 200 euro, al via il servizio Inps per le domande - -