Biagio Antonacci a Rtl 102.5: “Presto pubblicherò un nuovo album” (Di martedì 28 giugno 2022) Biagio Antonacci ha pubblicato il suo nuovo singolo “Seria”. Ma quest’anno non succederà solo questo. “A fine anno inizia il tour, arriveranno poi altri pezzi, ma anche l’album”, ha detto il cantante. “In questi due anni ho scritto poco, ho fatto dei testi, ho avuto delle idee che sto chiudendo adesso ma mi sono annoiato tantissimo. Con la noia ho ripulito la mia testa, la noia serve per ripulirsi”. “Grazie a RTL 102.5 che mi dà questa possibilità. La mia vita con voi ha tante cose in comune. La vostra potenza è quella di arrivare nelle case, nelle macchine, negli smartphone della gente. Pensavate che la radio potesse avere dei limiti, invece no”, ha detto Antonacci. “Ci vediamo al Power Hits Estate 2022 all’Arena di Verona, non mancate. Per l’ennesima volta lì ci sarà la soddisfazione di poter ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 giugno 2022)ha pubblicato il suosingolo “Seria”. Ma quest’anno non succederà solo questo. “A fine anno inizia il tour, arriveranno poi altri pezzi, ma anche l’”, ha detto il cantante. “In questi due anni ho scritto poco, ho fatto dei testi, ho avuto delle idee che sto chiudendo adesso ma mi sono annoiato tantissimo. Con la noia ho ripulito la mia testa, la noia serve per ripulirsi”. “Grazie a RTL 102.5 che mi dà questa possibilità. La mia vita con voi ha tante cose in comune. La vostra potenza è quella di arrivare nelle case, nelle macchine, negli smartphone della gente. Pensavate che la radio potesse avere dei limiti, invece no”, ha detto. “Ci vediamo al Power Hits Estate 2022 all’Arena di Verona, non mancate. Per l’ennesima volta lì ci sarà la soddisfazione di poter ...

