(Di martedì 28 giugno 2022) Se c’è un business che non conosce mai tempi morti è sicuramente quello legato alpersonale. Musica rilassante, SPA, yoga e chi più ne ha più ne metta, ma è indubbio che in tutta questa oasi di relax vi siano anche dei prodotti piuttosto “alternativi”. È questo dunque il caso dei prodotti a base L'articolo

... che vuol dire Cannabis in Yoruba, è un brand pensato per sfruttare le proprietà dellapresente ... Proprio come specifica la founder, bellezza esono due lati della stessa medaglia e senza ...I cristalli dihanno virtù antinfiammatorie e proprietà antiossidanti, che permettono alla ... "Si tratta anche di. Pure la comunità scientifica internazionale ne ha riconosciuto gli ... Benessere e CBD, due facce della stessa medaglia I cristalli di Cbd hanno virtù antinfiammatorie e proprietà antiossidanti, che permettono alla pelle di mantenersi idratata, luminosa e in salute”. Un mercato, quello della cannabis legale, già esplos ...Bastianich ha deciso di puntare sulla cannabis non psicoattiva ad alto contenuto di Cbd. A dirlo lui stesso nell’intervista ... «Non solo, si tratta anche di benessere. Pure la comunità scientifica ...