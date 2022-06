Aumento di peso improvviso, attenzione: può essere il segnale di un preoccupante disturbo (Di martedì 28 giugno 2022) Prestate molta attenzione all’Aumento di peso improvviso: variazioni repentine possono essere il segnale d’allarme per una patologia seria. Aumento di peso (fonte pexels)Le variazioni di peso sono, in condizioni di normalità, un evento fisiologico e naturale. Spesso d’estate tendiamo ad espellere più liquidi grazie ad un’elevata sudorazione e ad un’alimentazione più leggera, abbinata a maggiore moto fisico. Al contrario, in inverno è più facile appesantirsi, considerando il consumo di pasti più nutrienti e uno stile di vita più sedentario. Al di là di queste oscillazioni irrilevanti, dovute all’alternanza dei mesi freddi e caldi, può succedere di constatare aumenti di peso improvvisi e ingiustificati. ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 giugno 2022) Prestate moltaall’di: variazioni repentine possonoild’allarme per una patologia seria.di(fonte pexels)Le variazioni disono, in condizioni di normalità, un evento fisiologico e naturale. Spesso d’estate tendiamo ad espellere più liquidi grazie ad un’elevata sudorazione e ad un’alimentazione più leggera, abbinata a maggiore moto fisico. Al contrario, in inverno è più facile appesantirsi, considerando il consumo di pasti più nutrienti e uno stile di vita più sedentario. Al di là di queste oscillazioni irrilevanti, dovute all’alternanza dei mesi freddi e caldi, può succedere di constatare aumenti diimprovvisi e ingiustificati. ...

Pubblicità

ElanorWho : A me la cosa che ha infastidito è il medico che come effetti collaterali mi ha indicato solo eventuale aumento di p… - LucianoQuaranta : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT La F1 rischia di implodere a causa del continuo aumento di peso delle vetture - FUnoAT : #F1 #FUnoAT La F1 rischia di implodere a causa del continuo aumento di peso delle vetture - 57Davide : RT @mrcllznn: Il diabete è una malattia metabolica e il suo tasso è in rapido aumento in tutto il mondo. Il consumo di cibi ipercalorici, d… - nicoletta_zeno : RT @smarginature: l'impatto sulla coagulazione è il primo effetto da considerare, ma ce ne sono tantissimi altri definiti minori ma che non… -