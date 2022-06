Allegri e Arthur hanno litigato? La bomba: ecco perché i due non si sopportano (Di martedì 28 giugno 2022) Allegri e Arthur hanno sempre dimostrato di non avere un grosso legame, ma finalmente si è scoperto la motivazione per mano dell’agente. Quando la Juventus era stata in grado nell’estate del 2020 di acquistare al Barcellona in brasiliano Arthur in molti essere convinti che quello avrebbe rappresentato a tutti gli effetti un grande rialzo del calcio italiano, anche perché tantissimi erano convinti della bontà del calciatore, peccato che dopo il suo approdo Torino non sia più stato in grado di replicare le grandi prestazioni mostrate in Brasile e in Spagna, per questo motivo in estate sarà ceduto non senza un certo tipo di polemica nei confronti dell’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, con i due che hanno spiegato il perché del loro ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 giugno 2022)sempre dimostrato di non avere un grosso legame, ma finalmente si è scoperto la motivazione per mano dell’agente. Quando la Juventus era stata in grado nell’estate del 2020 di acquistare al Barcellona in brasilianoin molti essere convinti che quello avrebbe rappresentato a tutti gli effetti un grande rialzo del calcio italiano, anchetantissimi erano convinti della bontà del calciatore, peccato che dopo il suo approdo Torino non sia più stato in grado di replicare le grandi prestazioni mostrate in Brasile e in Spagna, per questo motivo in estate sarà ceduto non senza un certo tipo di polemica nei confronti dell’attuale allenatore della Juventus Massimiliano, con i due chespiegato ildel loro ...

GiuseLatorraca2 : @Sanna60982847 Non avevamo un centrocampista che faceva strappi. Sai cosa sono gli strappi? Kean incapace di fare s… - IaconeOsvaldo : @miki_cr01 Arthur non rientra piani di Allegri Difficile rimanga - orso_marino : @jackcalvarosie Penso che NZ sia molto versatile, e che allegri non abbia una visione unica e ottusa. Credo anche… - e_zaniolo : No. ???? ?? di mercato #Juventus ai dettagli #Arthur alla #Roma per 20M più Djawara Pellegrini e Cristante #Allegri ci pensa - ZonaBianconeri : RT @cervellerap: Incontro tra giovedì e venerdì tra #Juventus e #Roma per #Zaniolo, che vuole restare in Italia. La #Roma continua a chiede… -