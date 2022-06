"Via la giacca...": la battutaccia dei leader al G7 che fa infuriare Vladimir Putin (Di lunedì 27 giugno 2022) Arrivano con gli elicotteri, saluti di rito del Cancelliere Scholz, strette di mano, si siedono al tavolo per parlare subito di Ucraina. Tra bilaterali, passeggiate tra i prati delle Alpi bavaresi e battute nella prima giornata del G7 che si è aperto al castello di Elmau i Grandi hanno mostrato subito i muscoli alla Russia. "Foto con la giacca? Ci togliamo i cappotti? Dobbiamo dimostrare di essere più duri di Putin", ha scherzato il primo ministro britannico Boris Johnson, "facciamo uno spettacolo di equitazione a torso nudo", ha ironizzato il canadese Justin Trudeau, ricordando la foto del presidente russo del 2009 che cavalcava a torso nudo e quelle più recenti durante la pesca. "L'equitazione è la cosa migliore", ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ma Johnson non ha mollato: "Dobbiamo mostrare loro i nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Arrivano con gli elicotteri, saluti di rito del Cancelliere Scholz, strette di mano, si siedono al tavolo per parlare subito di Ucraina. Tra bilaterali, passeggiate tra i prati delle Alpi bavaresi e battute nella prima giornata del G7 che si è aperto al castello di Elmau i Grandi hanno mostrato subito i muscoli alla Russia. "Foto con la? Ci togliamo i cappotti? Dobbiamo dimostrare di essere più duri di", ha scherzato il primo ministro britannico Boris Johnson, "facciamo uno spettacolo di equitazione a torso nudo", ha ironizzato il canadese Justin Trudeau, ricordando la foto del presidente russo del 2009 che cavalcava a torso nudo e quelle più recenti durante la pesca. "L'equitazione è la cosa migliore", ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ma Johnson non ha mollato: "Dobbiamo mostrare loro i nostri ...

