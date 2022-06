Università di Bologna annulla la prova per ottenere i 24 Cfu: “Si conoscevano le domande della prova in anticipo” (Di lunedì 27 giugno 2022) L'Università di Bologna ha annullato la prova per ottenere i 24 Cfu utili ai fini della partecipazione al concorso. Il motivo? I candidati sarebbero stati già informati delle domande in anticipo, come testimonierebbe una mail giunta proprio all'ateneo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 giugno 2022) L'dihato laperi 24 Cfu utili ai finipartecipazione al concorso. Il motivo? I candidati sarebbero stati già informati dellein, come testimonierebbe una mail giunta proprio all'ateneo. L'articolo .

