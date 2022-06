Tutti ce l’hanno con Kevinc4803 per una bufala sugli incidenti dei VIP (Di lunedì 27 giugno 2022) Sta facendo il giro del web un post pubblicato da un utente Instagram, vale a dire Kevinc4803. Si tratta di un contenuto che, con leggere modifiche qua e là, circola da oltre 10 anni sui social. Basterebbe questo dettaglio per indurci a non prendere di mira quello che a conti fatti sembra essere solo un ragazzo. La solita catena di Sant’Antonio, simile a quelle che abbiamo già analizzato in passato sul nostro magazine e che a quanto pare necessita di un altro approfondimento. Vediamo come stanno le cose, in modo da maturare un’opinione in merito in piena consapevolezza a differenza di quanto avvenuto con tanti italiani. Per quale motivo la gente si arrabbia con Kevinc4803 per una bufala sugli incidenti dei VIP Provando a contestualizzare il discorso, per quale ragione tante persone si stanno ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Sta facendo il giro del web un post pubblicato da un utente Instagram, vale a dire. Si tratta di un contenuto che, con leggere modifiche qua e là, circola da oltre 10 anni sui social. Basterebbe questo dettaglio per indurci a non prendere di mira quello che a conti fatti sembra essere solo un ragazzo. La solita catena di Sant’Antonio, simile a quelle che abbiamo già analizzato in passato sul nostro magazine e che a quanto pare necessita di un altro approfondimento. Vediamo come stanno le cose, in modo da maturare un’opinione in merito in piena consapevolezza a differenza di quanto avvenuto con tanti italiani. Per quale motivo la gente si arrabbia conper unadei VIP Provando a contestualizzare il discorso, per quale ragione tante persone si stanno ...

Pubblicità

Pontifex_it : Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal terremoto in #Afghanistan, e prego in particolare pe… - marattin : È tutto vero, non è stato un incubo. Abbiamo lasciato campo libero a barbari che considerano normale (e da assecond… - lucianonobili : Se Renzi non lo avesse fatto, avreste consegnato l’Italia a Salvini per anni. Invece lo abbiamo fermato e poi abbia… - GiuseppeZotti3 : @AlexBazzaro Hanno paura che omicron infetti tutti creando l' immunità di gregge e gli rompe il giocattolo ,piuttos… - MomyRecords : RT @RafRiefoli: Cantare #Cherie per la prima volta a Roma è stato indescrivibile! Grazie a tutti quelli che l’hanno cantata, ballata, urla… -