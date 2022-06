Tuffi, Mondiali 2022: Lorenzo Marsaglia manca l’accesso alla finale dai 3 metri (Di lunedì 27 giugno 2022) Non ci saranno tuffatori italiani nella finale dei tre metri maschili ai Mondiali di Budapest. Lorenzo Marsaglia ha mancato la qualificazione in una semifinale alla portata del romano, che ha commesso troppi errori e che ha chiuso con rimpianti al quattordicesimo posto. In mattinata Giovanni Tocci non era riuscito a superare l’eliminatoria, concludendo in trentaseiesima posizione. E’ stata una semifinale purtroppo ricca di errori per Marsaglia. Il romano ha sbagliato prima il doppio e mezzo indietro carpiato (48.00) e poi il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (33.25). Gli errori degli avversari avevano comunque messo in corsa nuovamente l’azzurro, che non ha sfruttato il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Non ci saranno tuffatori italiani nelladei tremaschili aidi Budapest.hato la qualificazione in una semiportata del romano, che ha commesso troppi errori e che ha chiuso con rimpianti al quattordicesimo posto. In mattinata Giovanni Tocci non era riuscito a superare l’eliminatoria, concludendo in trentaseiesima posizione. E’ stata una semipurtroppo ricca di errori per. Il romano ha sbagliato prima il doppio e mezzo indietro carpiato (48.00) e poi il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (33.25). Gli errori degli avversari avevano comunque messo in corsa nuovamente l’azzurro, che non ha sfruttato il quadruplo e mezzo avanti raggruppato, ...

Pubblicità

sportface2016 : #Tuffi, Mondiali #Budapest2022: Lorenzo #Marsaglia fuori dalla finale del trampolino 3m, #Wang il migliore della se… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia ad un passo dall’eliminazione - #Tuffi #Mondiali #DIRETTA:… - GraziaMontefal2 : RT @ilfoglio_it: Il nuoto italiano ha chiuso i Mondiali in piscina (tuffi, pallanuoto, acque libere continuano fino a domenica) con un meda… - ilfoglio_it : Il nuoto italiano ha chiuso i Mondiali in piscina (tuffi, pallanuoto, acque libere continuano fino a domenica) con… - fvckiminlxve : raga ma ho un vuoto (ne so poco di tuffi) come mai tom daley non è presente ai mondiali? #Budapest2022 -