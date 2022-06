Trevisan-Cocciaretto in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2022

(Di lunedì 27 giugno 2022) Martinaaffronterà Elisabettaal primo turno di. Sarà derby azzurro sui prati inglesi, dove una delle due tenniste italiane otterrà il suo primo successo in carriera aha partecipato al main draw una sola volta in carriera, venendo eliminata già al primo turno, mentre persi tratterà dell’esordio assoluto. Martina conduce 2-0 nei precedenti e partirà con i favori del pronostico secondo i bookmakers. SEGUI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena, lunedì 27 giugno, come terzo match sul Court 4 a partire dalle ore 12:00 (al termine di Osorio-Mertens). Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che segue il ...

Pubblicità

infoitsport : Trevisan-Cocciaretto oggi, Wimbledon 2022: orario 27 giugno, programma, tv, streaming - zazoomblog : Trevisan-Cocciaretto oggi Wimbledon 2022: orario 27 giugno programma tv streaming - #Trevisan-Cocciaretto… - infoitsport : Trevisan-Cocciaretto in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 - infoitsport : Tennis: Wimbledon, domani derby Trevisan-Cocciaretto - TV7Benevento : Tennis: Wimbledon, domani derby Trevisan-Cocciaretto - -

Donne:, Bronzetti - Li. Tv: Sky e Now Tv. Su Supertennis alle 21 il match del giorno.Ann Li (USA) - Court 9, 3° match a partire dalle ore 12 italiane (22) Martina(ITA) c. (pr) Elisabetta(ITA) - Court 4, 3° match a partire dalle ore 12 italiane L'order of play ...Martina Trevisan affronterà Elisabetta Cocciaretto al primo turno di Wimbledon 2022. Sarà derby azzurro sui prati inglesi, dove una delle due tenniste italiane otterrà il suo primo successo in ...Il live e la diretta testuale del confronto tra Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, valevole come primo turno del torneo di Wimbledon 2022. Derby azzurro all’esordio nello slam londinese, con ...