Sport in tv oggi lunedì 27 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di lunedì 27 giugno 2022) Inizia una nuova settimana die questo27ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Oltre ai Giochi del Mediterraneo, meriteranno una certa attenzione anche altre competizioni. Il riferimento in particolare è ai Mondiali degliacquatici a Budapest (Ungheria). Conclusa la settimana del nuoto tra le corsie e artistico, a prendersi le luci della ribalta sono i tuffi, il nuoto di fondo e la pallanuoto. Gli azzurri vorranno ben figurare e tra gli atleti più attesi ci sarà Gregorio Paltrinieri, che dopo lo straordinario oro dei 1500 sl ha accettato la sfida delle acque libere. Settebello, poi, protagonista negli ottavi di finale contro l’Australia. Non solo acqua, ma anche erba e il riferimento è all’inizio del torneo di Wimbledon. Sui prati di Church Road si comincerà a fare sul serio e i tennisti ...

