Playstation Plus | Leak svela i giochi gratis di Luglio 2022 per PS4 e PS5

Tramite un Leak, cosi come successo in passato, sono stati svelati i giochi gratis di Luglio 2022 Playstation Plus per PS4 e PS5. Come segnalato dagli utenti del forum ResetEra, l'indiscrezione sui nuovi giochi gratis è arrivata dal francese billbil-kun, che ha già dimostrato la propria affidabilità in precedenza e avrebbe già confermato l'identità del Leaker. Secondo quanto rivelato ecco quali sarebbero i nuovi giochi gratis che a breve dovrebbero essere annunciati per Playstation Plus:

Crash Bandicoot 4: It's About Time – PS5 e PS4
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – PS4
Arcadegeddon – PS5 e PS4

