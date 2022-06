Petrolio: Brent stabile a 113 dollari, guarda a G7 (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono poco mossi i prezzi del Petrolio nella seduta di avvio della settimana. guardando all'evoluzione del G7 in Germania, il Brent del Mare del Nord con consegna ad agosto rimane stabile a 113 dollari ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono poco mossi i prezzi delnella seduta di avvio della settimana.ndo all'evoluzione del G7 in Germania, ildel Mare del Nord con consegna ad agosto rimanea 113...

Pubblicità

margat04721048 : @LUCAGUERRINI194 @vitoanguti Balle! In passato il prezzo del petrolio è andato a 130 e perfino 140$ , ora siamo a 1… - bafio55 : RT @sonoAra: A giugno, quando il Brent veleggiava sui 115 #dollari al #barile, la #Benzina verde in modalità «servito» costava 1,743 euro (… - ClaudioChieric : Il petrolio russo costa 30 dollari in meno al barile rispetto al Brent. La Cina e l'India hanno più che raddoppiato… - albegiov : RT @emmevilla: Resta da capire, e ancora mi pare nessuno lo abbia acclarato, quanto stiamo pagando per il petrolio russo. Se lo stiamo comp… - emmevilla : @AlexFondi @Walterhagen1964 @torcia86 In realtà l’acquisto a sconto di petrolio russo aiuta anche noi, perché contr… -