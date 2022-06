Pallanuoto | Alessandro Campagna | “Ci aspetta un quarto di finale eccezionale”

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 giugno 2022) I Mondiali 2022 dioggi, lunedì 27 giugno, hanno visto la vittoria del Settebello di, secondo classificato al termine della prima fase nel Girone C, che ha battuto oggi negli ottavi l’Australia, terza nel Gruppo D, con il netto punteggio di 17-6. Questa al sito federale l’analisi del CT: “Siamo partiti molto bene. I ragazzi hanno applicato alla lettera il piano partita. Abbiamo avuto un calo nel secondo tempo perché abbiamo gestito male le posizioni in attacco e subito troppo in controfuga. Poi nel terzo tempo i ragazzi sono rimasti concentrati e hanno ripreso a gestire bene la partita. Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci al Mondiale, abbiamo giocato due amichevoli con la Croazia, poi è saltata anche la partita col Canada nel girone. Abbiamo ...