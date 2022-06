Oggi sciopero dei dipendenti Atm indetto dai sindacati | aggressioni in aumento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ihanno, 27 giugno, unodi due ore per il notevoledinei confronti deidel trasporto pubblico Atm a Milano. Le associazioni sindacali affermano: “Il trasporto pubblico è diventato il Far West”.dei trasporti pubblici a Milano, due ore di stop per denunciare le violenze nei confronti deiAtm Idell’Azienda Trasporti Milanesi (Atm) hanno scioperato per due ore, dalle 11 alle 13,, 27 giugno. Loè statounanimemente daiFilt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa. La protesta vuole porre l’attenzione sul ...