Maturità 2022 | la prova orale in presenza | «Con mascherina | ma finalmente insieme»

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il colloquioNella mattinata di lunedì 27 giugno laal via per novemila studenti bergamaschi. «Qualche timore - dicono - ma è bello darsi coraggio l’uno con l’altro».

Pubblicità

adelphiedizioni : «È proprio strano vedere un'intera specie - miliardi di persone - ascoltare combinazioni di note prive di significa… - wireditalia : Dal calcolo dei crediti scolastici al colloquio di educazione civica, come si svolge l'ultima fase degli esami di S… - gavinoguiso : Consorzio Industriale e Tossilo Spa, prova di maturità. - TgrRaiFVG : Maturità, iniziate le prove orali. Ancora novità dopo i due anni condizionati dalla pandemia; gli studenti temono l… - chrdioc : Maturità: iniziati gli orali. È il rush finale per il diploma | FOTO -

E' tutto pronto per il via ai colloqui orali, l'ultimo passaggio degli esami di Stato. Si tratta della prova che 'peserà' di più sul voto finale, con ben 25 punti in ...Ho sempre sostenuto che Mauro, per, competenza, modo di comunicare, poteva essere quel trait d'union verso una fase nuova di Tolentino. Ho sempre detto che credevo in una coalizione civica e ...