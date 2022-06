Maria Chiara Giannetta, le parole chede spaventano i fan: l’attrice non ha potuto far nulla (Di lunedì 27 giugno 2022) l’attrice Maria Chiara Giannetta non può nulla, purtroppo non spetta a lei scegliere. Il suo destino è in forse Il futuro di Chiara Giannetta sembra essere ormai segnato. l’attrice, purtroppo, non può fare nulla per cambiare quanto sta per accaderle. E questo dato che la decisione non è per nulla nelle sue mani. La serie televisiva Don Matteo 13 sta acquisendo sempre più successo, tant’è che si sta aprendo la strada sempre di più a nuovi episodi. Tuttavia non si tratta di una novità, dato che tale rinnovo era già dato ampiamente per scontato. Questo perché ogni singola puntata mandate in onda ha riscontrato un enorme successo, una dietro l’altra. Nonostante sia avvenuto un cambio di protagonista ... Leggi su kronic (Di lunedì 27 giugno 2022)non può, purtroppo non spetta a lei scegliere. Il suo destino è in forse Il futuro disembra essere ormai segnato., purtroppo, non può fareper cambiare quanto sta per accaderle. E questo dato che la decisione non è pernelle sue mani. La serie televisiva Don Matteo 13 sta acquisendo sempre più successo, tant’è che si sta aprendo la strada sempre di più a nuovi episodi. Tuttavia non si tratta di una novità, dato che tale rinnovo era già dato ampiamente per scontato. Questo perché ogni singola puntata mandate in onda ha riscontrato un enorme successo, una dietro l’altra. Nonostante sia avvenuto un cambio di protagonista ...

Pubblicità

NicoTD_ : RT @SevenUp89: La strategia è chiara. Puntare giocatori che i mondiali non li fanno. Mandrakata pazzesca. Vuoi mettere prendere Pogba e Di… - zetamhlamer : RT @SevenUp89: La strategia è chiara. Puntare giocatori che i mondiali non li fanno. Mandrakata pazzesca. Vuoi mettere prendere Pogba e Di… - fradettofanpage : RT @SevenUp89: La strategia è chiara. Puntare giocatori che i mondiali non li fanno. Mandrakata pazzesca. Vuoi mettere prendere Pogba e Di… - Troves_1 : RT @SevenUp89: La strategia è chiara. Puntare giocatori che i mondiali non li fanno. Mandrakata pazzesca. Vuoi mettere prendere Pogba e Di… - SevenUp89 : La strategia è chiara. Puntare giocatori che i mondiali non li fanno. Mandrakata pazzesca. Vuoi mettere prendere Po… -