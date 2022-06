LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia ad un passo dall’eliminazione (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 16.46: Finiscono i sogni di Lorenzo Marsagia. 33.25 con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (217.60 di totale). Il romano è praticamente eliminato. 16.44: Lorenzo Marsaglia è sprofondato in sedicesima posizione a sette punti dal dodicesimo. Non bisogna assolutamente sbagliare. 16.43: Un ottimo doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti per il cinese Wang, che ottiene 93.60 (266.05). 16.42: 81.60 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato per Jack Laugher che si porta al comando. 16.41: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 78.75 per il cinese Cao Yuan, che continua a fare peggio della mattina. La finale è una formalità, ma lui ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 16.46: Finiscono i sogni diMarsagia. 33.25 con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato (217.60 di totale). Il romano è praticamente eliminato. 16.44:è sprofondato in sedicesima posizione a sette punti dal dodicesimo. Non bisogna assolutamente sbagliare. 16.43: Un ottimo doppio e mezzo avanti con tre avvitamenti per il cinese Wang, che ottiene 93.60 (266.05). 16.42: 81.60 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato per Jack Laugher che si porta al comando. 16.41: Triplo e mezzo rovesciato raggruppato da 78.75 per il cinese Cao Yuan, che continua a fare peggio della mattina. La finale è una formalità, ma lui ...

