LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri è argento nella 5 km. Tra poco la 5.00 km donne (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.53 In acqua per l’Italia ci saranno Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi, entrambe già in mostra ieri con la medaglia conquistata nella staffetta 4×1500. 11.50 Tra dieci minuti circa inizierà la 5 km donne. 11.45 Buongiorno e bentornati alla DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto di fondo che si stanno svolgendo a Budapest. 10.00 Per ora termina qui la nostra DIRETTA LIVE scritta. Il prossimo appuntamento con il Nuoto di fondo è per oggi alle 12:00 con la 5 km femminile. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 09.58 Per Paltrinieri si tratta della terza medaglia ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.53 In acqua per l’Italia ci saranno Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi, entrambe già in mostra ieri con la medaglia conquistatastaffetta 4×1500. 11.50 Tra dieci minuti circa inizierà la 5 km. 11.45 Buongiorno e bentornati allascritta della seconda giornata deididiche si stanno svolgendo a Budapest. 10.00 Per ora termina qui la nostrascritta. Il prossimo appuntamento con ildiè per oggi alle 12:00 con la 5 km femminile. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, a dopo! 09.58 Persi tratta della terza medaglia ...

