Juve | affare in chiusura con il Genoa per Cambiaso

In casa Juve ci si prepara all'arrivo di Cambiaso in bianconero. Battuta la concorrenza dell'Inter per il calciatore Genoano Andrea Cambiaso è ad un passo dalla Juve. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, in giornata sono stati definiti gli ultimi dettagli dell'affare, siamo in pieno countdown. Per Cambiaso è pronto un contratto quadriennale con possibile opzione. Nell'operazione anche Dragusin, con il Genoa che avrà anche un conguaglio di circa 3,5 milioni di euro. Tra i due club si è anche parlato del trequartista classe 2002 Michele Besaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

