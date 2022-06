Joao Pedro | Salernitana beffata | intesa trovata con un altro club in Serie A!

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sembrava ormai tutto fatto con laper, con il presidente Iervolino che aveva chiuso tutte le pratiche burocratiche per l’acquisto finale, ma nelle ultime ore c’è stato un clamoroso colpo di scena. Con la retrocessione del Cagliari, l’attaccante ex Palermo faceva gola a moltissime squadre , tra queste anche il Monza, che però si è defilato subito per il costo dell’ingaggio troppo elevato. Ivan Juric Torino FCSecondo quanto riportato da TuttoSport, però, ilche acquisterà l’attaccante italo-brasiliano sarà il Torino. Accordo raggiunto tra Giulini e Cairo sulla base di 6 milioni di euro più bonus, per quello che è chiamato ad essere il sostituto di Andrea Belotti, non uno qualunque da quelle parti. Con l’addio di Djuric, quindi, lae Iervolino dovranno ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialUSS1919 ha trovato un accordo di massima per Joao #Pedro con il @CagliariCalcio - tuttomonza : Galliani: 'Pinamonti e Joao Pedro difficili. Obiettivo salvezza, poi costruiremo un nuovo stadio' - TuttoSalerno : Mercato granata: telenovela Joao Pedro, Brereton è una priorità - gazzettaGranata : Video – Rassegna Stampa TN 27/06/2022: “Maggiore-Joao Pedro: doppio scatto Toro” #TorinoFC #FVCG #SFT - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Adriano #Galliani parla degli affari con il #Cagliari, annunciando le visite mediche nella giorn… -

Il paraguaiano in teoria è il centravanti titolare di Juric, ma, dopo il riscatto di Pellegri , potrebbe arrivare un altro attaccante ( Petagna , Dovbyk ,e via discorrendo) e così ...Pinamonti esono difficili per i costi che implicano, ma noi tendenzialmente vorremo un gruppo italiano'. Le difficoltà, però, sono molte. 'Purtroppo il Monza può mettere solo 21 giocatori ...Il Monza fa sul serio ed è scatenato per costruire una squadra fortissima da mettere a disposizione dell’allenatore Stroppa. Il rendimento in Serie B è stato entusiasmante, adesso la squadra dovrà con ...Le parole dell'amministratore delegato del Adriano Galliani sul mercato dei lombardi La prima promozione in Serie A nella storia del Monza porta una firma su tutti: quella di Adriano Galliani. Il "Con ...