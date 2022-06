Jesus Angelani dall' Argentina a Osimo sulle tracce del bisnonno | ' Voglio conoscere la sua terra'

(Di lunedì 27 giugno 2022)delemigrato 120 anni fa daa Saladillo, vicino Buenos Aires. E' così che, 29enne argentino dal cognome che in Italia è diffuso soprattutto nelle ...

OSIMO - Sulle tracce del bisnonno emigrato 120 anni fa da Osimo a Saladillo, vicino Buenos Aires. E' così che Jesus Angelani, 29enne argentino dal cognome che in Italia è diffuso soprattutto nelle Marche, è riuscito dopo diverse peripezie dovute alla pandemia a raggiungere in questi giorni Osimo. Obiettivo '...