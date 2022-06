ISOLA DEI FAMOSI: VINCITORI E ASCOLTI DELLE FINALI DEL REALITY TRA RAI2 E CANALE 5 (Di lunedì 27 giugno 2022) L’ISOLA dei FAMOSI è giunta all’atto finale della sua sedicesima edizione. Il REALITY condotto da Ilary Blasi chiude l’edizione più lunga di sempre con 99 giorni di durata. Riepiloghiamo tutti i VINCITORI e le vincitrici della trasmissione cult, dalle edizioni targate RAI2 con Simona Ventura fino alla storia recente del passaggio a Mediaset e la staffetta tra Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi in quel di CANALE 5. ISOLA DEI FAMOSI: VINCITORI E ASCOLTI DELLE FINALI Anno Conduttore Vincitore Ascolto Share 2003 Simona Ventura Walter Nudo 10.451.000 42,75% 2004 = Sergio Múñiz 10.977.000 46,02% 2005 = Lory Del Santo 9.513.000 42,53% 2006 = Luca ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 giugno 2022) L’deiè giunta all’atto finale della sua sedicesima edizione. Ilcondotto da Ilary Blasi chiude l’edizione più lunga di sempre con 99 giorni di durata. Riepiloghiamo tutti ie le vincitrici della trasmissione cult, dalle edizioni targatecon Simona Ventura fino alla storia recente del passaggio a Mediaset e la staffetta tra Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi in quel di5.DEIAnno Conduttore Vincitore Ascolto Share 2003 Simona Ventura Walter Nudo 10.451.000 42,75% 2004 = Sergio Múñiz 10.977.000 46,02% 2005 = Lory Del Santo 9.513.000 42,53% 2006 = Luca ...

Raiofficialnews : Al di là delle colonne d'Ercole c'era una grande isola che sprofondò nel mare per volere degli dei. Con… - RadiocorriereTv : Dalla #Sardegna nuragica all'isola minoica di #Santorini la vera storia alla base di uno dei più grandi miti di tut… - _Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - bubinoblog : ISOLA DEI FAMOSI: VINCITORI E ASCOLTI DELLE FINALI DEL REALITY TRA RAI2 E CANALE 5 - fabiobellentani : RT @DomaniGiornale: Molti dei passeggeri del volo Dc9 Itavia, l’aereo precipitato nel 1980 vicino all’isola di #Ustica, viaggiavano per mot… -