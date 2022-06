Inflazione Italia 2022, Mef: “Frenata in seconda metà dell’anno” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’Inflazione è prevista decelerare nella seconda metà dell’anno pur restando elevata in confronto agli anni scorsi e vulnerabile a nuove impennate dei prezzi energetici”. E’ quanto scrive il ministero dell’Economia nei suoi aggiornamenti sull’attività di emissione del debito pubblico, il quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Più di recente, all’impulso inflazionistico derivante dal comparto energetico si è aggiunto l’aumento dei prezzi delle materie prime alimentari causato dalla guerra in Ucraina. La diffusione dell’Inflazione ad altri comparti merceologici, rileva il Mef, “ha determinato una crescita anche dell’Inflazione di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi) che in maggio ha raggiunto il 3,2% a/a. In tale contesto, la crescita ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “L’è prevista decelerare nellapur restando elevata in confronto agli anni scorsi e vulnerabile a nuove impennate dei prezzi energetici”. E’ quanto scrive il ministero dell’Economia nei suoi aggiornamenti sull’attività di emissione del debito pubblico, il quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Più di recente, all’impulso inflazionistico derivante dal comparto energetico si è aggiunto l’aumento dei prezzi delle materie prime alimentari causato dalla guerra in Ucraina. La diffusione dell’ad altri comparti merceologici, rileva il Mef, “ha determinato una crescita anche dell’di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi) che in maggio ha raggiunto il 3,2% a/a. In tale contesto, la crescita ...

