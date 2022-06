Inaugurato rifugio di montagna accessibile ai disabili | un passo avanti verso l’inclusione

(Di lunedì 27 giugno 2022) Dal sito di Legambiente una ottima notizia per tutti gli escursionisti: ad Arquata del Tronto è stato infattiunaiIl progetto delMezzi Litri è il frutto di una campagna di crowdfunding, promossa da Legambiente e da Enel, Alleva la Speranza +. Si tratta della dimostrazione di come anche L'articolo proviene da Consumatore.com.

