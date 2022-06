Il grande ritorno della truffa via WhatsApp “Ciao, non ti sento da molto tempo…” (Di lunedì 27 giugno 2022) Un messaggio, spesso accompagnato da una foto, da un numero di telefono con prefisso straniero. Un tentativo di truffa già denunciato alcuni mesi fa e che, dopo settimane di silenzio, è tornato a circolare sulle chat WhatsApp di molti utenti. «Ciao, non ti sento da molto tempo», si legge in questo che è a tutti gli effetti un tentativo di phishing. Anzi, come abbiamo spiegato in un nostro precedente approfondimento sul tema (viste le modalità utilizzate), di smishing. LEGGI ANCHE > Cos’è il phishing, il tentativo di truffa digitale primordiale (ma tuttora in voga) Il testo del messaggio è standard, con variazioni sul tema in base al mese. Perché, quando questa richiesta via WhatsApp circolava tra gennaio e febbraio, il riferimento era a marzo. Oggi, invece, mentre ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 giugno 2022) Un messaggio, spesso accompagnato da una foto, da un numero di telefono con prefisso straniero. Un tentativo digià denunciato alcuni mesi fa e che, dopo settimane di silenzio, è tornato a circolare sulle chatdi molti utenti. «, non tidatempo», si legge in questo che è a tutti gli effetti un tentativo di phishing. Anzi, come abbiamo spiegato in un nostro precedente approfondimento sul tema (viste le modalità utilizzate), di smishing. LEGGI ANCHE > Cos’è il phishing, il tentativo didigitale primordiale (ma tuttora in voga) Il testo del messaggio è standard, con variazioni sul tema in base al mese. Perché, quando questa richiesta viacircolava tra gennaio e febbraio, il riferimento era a marzo. Oggi, invece, mentre ...

