I ballottaggi regalano il Piemonte al centrosinistra A Cuneo la prima sindaca 

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ala candidata del Partito Democratico Patrizia Manassero è lasindaca della città, stravincendo il confronto con il candidato del centrodestra Franco Civallero. Ad Alessandria il sindaco uscente, il leghista Gianfranco Cuttica di Revigliasco, non riesce nel bis sconfitto dal dem Giorgio Abonante. E anche nei comuni più piccoli la vittoria dei candidati dialo delle elezioni amministrative è netta e viene festeggiata dal Partito Democraticose. “I risultati deisono chiari a tutti, il centrodestra arretra perdendo anche nelle sue roccaforti ed il Pd avanza. Questi risultati sono lo specchio del mal governose di Alberto Cirio e della sua squadra”, afferma il capogruppo del Pd al Consiglio ...

