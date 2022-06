Guerra in Ucraina, si continua a combattere. In arrivo missili Usa (Di lunedì 27 giugno 2022) Mentre la Guerra in Ucraina continua ormai da 124 giorni, sul piano internazionale si apre un’altra settimana importante, anche e soprattutto per Kiev. continuano le riunioni del G7, mentre poi toccherà ai leader dei paesi Nato, che si incontreranno nel summit di Madrid. “Insieme, il G7 sta dimostrando la forte leadership globale che porterà a massimizzare i costi per Putin e per i suoi complici e affrontare l’impatto della sua Guerra sull’economia globale”, ha affermato il presidente americano, Joe Biden. Gli Stati Uniti, ha riferito la Cnn, intendono annunciare a giorni l’intenzione di fornire a Kiev un sistema di difesa missilistica terra-aria a medio e lungo raggio. Biden ha chiarito che gli Stati Uniti intendono trasferire “sistemi missilistici e munizioni più ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Mentre lainormai da 124 giorni, sul piano internazionale si apre un’altra settimana importante, anche e soprattutto per Kiev.no le riunioni del G7, mentre poi toccherà ai leader dei paesi Nato, che si incontreranno nel summit di Madrid. “Insieme, il G7 sta dimostrando la forte leadership globale che porterà a massimizzare i costi per Putin e per i suoi complici e affrontare l’impatto della suasull’economia globale”, ha affermato il presidente americano, Joe Biden. Gli Stati Uniti, ha riferito la Cnn, intendono annunciare a giorni l’intenzione di fornire a Kiev un sistema di difesastica terra-aria a medio e lungo raggio. Biden ha chiarito che gli Stati Uniti intendono trasferire “sistemistici e munizioni più ...

Pontifex_it : In #Ucraina, continuano i bombardamenti che causano morti, distruzione e sofferenze per la popolazione. Per favore,… - GiovaQuez : Per Lukashenko il blocco del transito tra Kaliningrad e la Lituania equivale a una 'dichiarazione di guerra de fact… - _Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - REstaCorporate : RT @ultimenotizie: Secondo gli analisti britannici l'#Ucraina sta perdendo la guerra nel #Donbass. Le varie ritirate e gli accerchiamenti d… - Politic01774202 : RT @DiegoFusaro: Urgente! I popoli europei vogliono la fine della guerra in Ucraina -