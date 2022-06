Grillo torna in campo per sostenere Conte Verso il sì alle deroghe sul doppio mandato (Di lunedì 27 giugno 2022) Beppe Grillo torna in campo per sostenere Giuseppe Conte. Nei Cinquestelle, reduci dalla scissione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dei suoi fedelissimi, si rivede il fondatore. L'ex comico,... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) BeppeinperGiuseppe. Nei Cinquestelle, reduci dalla scissione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e dei suoi fedelissimi, si rivede il fondatore. L'ex comico,...

Pubblicità

ennebi91 : @DinoGiarrusso Dino non sono iscritta al Movimento,ma l'ho votato. E continuerò a farlo.Mi rattrista vedere che tu… - Massimo_Balss : RT @ilgiornale: Settimane roventi per il Movimento 5 Stelle, torna in campo il garante: 'Ho aderito a una nuova religione... l’altrovismo'… - Claudio21889225 : RT @ilgiornale: Settimane roventi per il Movimento 5 Stelle, torna in campo il garante: 'Ho aderito a una nuova religione... l’altrovismo'… - ilgiornale : Settimane roventi per il Movimento 5 Stelle, torna in campo il garante: 'Ho aderito a una nuova religione... l’altr… - fpicciolini : @AntoAnci @Ursulinabella detto da un grillo è un complimento. Sai però che con 36 gradi si torna al punto di parten… -