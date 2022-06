Galliani: "Sarà difficilissimo vedere un nuovo Pallone d'Oro in Serie A" (Di lunedì 27 giugno 2022) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, rilascia le seguenti parole durante un intervento a Radio Rai:"Il campionato italiano è cambiato molto rispetto al periodo del grande Milan, oggi... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 27 giugno 2022) Adriano, amministratore delegato del Monza, rilascia le seguenti parole durante un intervento a Radio Rai:"Il campionato italiano è cambiato molto rispetto al periodo del grande Milan, oggi...

Pubblicità

PianetaMilan : #Galliani: “Ho chiesto a #Maldini il mio posto a #SanSiro quando ci sarà @acmilan-@ACMonza' #ACMilan #Milan… - notizie_milan : Galliani a Maldini chiede il suo posto a San Siro quando ci sarà Monza-Milan - infoitsport : Galliani: «Sarà un Monza italiano. Obiettivo salvezza» - infoitsport : Galliani: 'Pinamonti difficile per costi. Sosta di due mesi sarà una novità per tutti' - infoitsport : Monza, Galliani: 'Il Milan non sarà mai un avversario normale, 31 anni non si dimenticano' -