Fra taxi e termovalorizzatore inizia la settimana di fuoco del premier Draghi (Di lunedì 27 giugno 2022) Mario Draghi non deve più temere di perdere la maggioranza a causa dell'invio di armi a Kiev. Male che vada dovrà sopportare qualche lamentela di Giuseppe Conte che comunque ha dovuto ingoiare il boccone amaro con il voto favorevole, anche del M5S, alla risoluzione sull'Ucraina. Questa settimana però si aprono due nuovi fronti caldi che rischiano di dare più di un grattacapo al presidente del Consiglio. Il primo è la protesta dei tassisti, di cui abbiamo già avuto un antipasto nei giorni scorsi. Il secondo è la questione del termovalorizzatore che dovrà liberare la Capitale una volta per tutte dai rifiuti in strada. Il governo spera di disinnescare la prima grana già oggi con il tavolo convocato al ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili. La viceministra Teresa Bellanova questa mattina incontrerà una ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Marionon deve più temere di perdere la maggioranza a causa dell'invio di armi a Kiev. Male che vada dovrà sopportare qualche lamentela di Giuseppe Conte che comunque ha dovuto ingoiare il boccone amaro con il voto favorevole, anche del M5S, alla risoluzione sull'Ucraina. Questaperò si aprono due nuovi fronti caldi che rischiano di dare più di un grattacapo al presidente del Consiglio. Il primo è la protesta dei tassisti, di cui abbiamo già avuto un antipasto nei giorni scorsi. Il secondo è la questione delche dovrà liberare la Capitale una volta per tutte dai rifiuti in strada. Il governo spera di disinnescare la prima grana già oggi con il tavolo convocato al ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili. La viceministra Teresa Bellanova questa mattina incontrerà una ...

Pubblicità

tempoweb : Fra taxi e termovalorizzatore inizia la settimana di fuoco del premier Draghi @dar_martini #27giugno… - Antonio_Nurra : @trvlinJ @AndreaGiuricin Poi tu sei convinto che il servizio taxi in Italia sia accettabile, va bene, sono punti di… - SergioSierra67 : @Fra_tante3 @Luca55967072 Anch'io la protesta taxi . Censurata dai media...ma non sì molla - Pradivio : RT @MiTomorrow: «Taxi? No tu no» ?? Oggi i tassisti a Milano incroceranno le braccia, in segno di protesta per l'accordo che partirà a fine… - MiTomorrow : «Taxi? No tu no» ?? Oggi i tassisti a Milano incroceranno le braccia, in segno di protesta per l'accordo che partir… -