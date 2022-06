Fedez e Ambra Angiolini, c’è davvero astio tra loro a X Factor? (Di lunedì 27 giugno 2022) C’è astio tra Fedez e Ambra Angiolini? Stanno proseguendo le registrazioni della nuova edizione di X Factor Italia. Sappiamo che la giuria sarà del tutto rinnovata. Al bancone dei giudici, infatti, vedremo Rkomi, Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini. Alla conduzione troveremo, invece, Francesca Michielin. Qualche settimana fa sono giunti i primi rumor su delle L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 giugno 2022) C’ètra? Stanno proseguendo le registrazioni della nuova edizione di XItalia. Sappiamo che la giuria sarà del tutto rinnovata. Al bancone dei giudici, infatti, vedremo Rkomi, Dargen D’Amico,. Alla conduzione troveremo, invece, Francesca Michielin. Qualche settimana fa sono giunti i primi rumor su delle L'articolo proviene da Novella 2000.

