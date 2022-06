È morto Leonardo Del Vecchio | fondatore di Luxottica e secondo uomo più ricco d’Italia

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 giugno 2022)die presidente di EssilorDelquesta mattina a Milano, all’ospedale San Raffaele. Addio aDel, chi era l’imprenditore Aveva l’impronta del self made man all’Italiana,Del, uno di quelli che fanno sognare e vengono presi a esempio dai padri per incoraggiare i figli. Era nato a Milano nel ’35 da genitori venuti dal Sud, emigrati in Lombardia dalla Puglia. Ultimo di quattro fratelli, Delperde il padre appena dopo la nascita e resta fio alle scuole medie al collegio dei Martinitt. L’orfanotrofio milanese ha sfornato altri grandi talenti, come Edoardo Bianchi e Angelo Rizzoli. L’assenza del padre segna ...